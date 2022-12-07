تخفيف القيود المرتبطة بكورونا في جميع أنحاء الصين

أعلنت الصين، اليوم الأربعاء، تخفيف القيود المرتبطة بكوفيد-19 على نطاق واسع مؤكدة أن بعض الإصابات بكورونا يمكن أن تخضع لتدابير عزل في المنزل، كما خفضت شروط إجراء فحوص بي سي آر.

وبموجب الإرشادات الجديدة يمكن لبعض المصابين الذين لا تبدو عليهم عوارض أو مع عوارض طفيفة الخضوع للعزل المنزلي، ما يضع حداً لشرط عزل جميع المصابين في منشآت حكومية، كما سيتم الحد من وتيرة ونطاق فحوص بي سي آر، حسبما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في بكين.

وستقتصر الفحوص الجماعية الإلزامية، التي كثيرا ما اعتبرت شرطا مرهقا في تطبيق سياسة صفر-كوفيد في الصين، على مناطق "عالية المخاطر" ومدارس.

ولن يُطلب بعد الآن من المسافرين بين الأقاليم إبراز فحص كوفيد سلبي أجري خلال 48 ساعة، ولن يُطلب منهم إجراء فحص لدى الوصول، بحسب القواعد الجديدة.