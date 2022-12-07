هيئة محلفين في نيويورك تدين منظمة ترامب بالاحتيال الضريبي

خلصت هيئة محلفين في نيويورك إلى إدانة "منظمة ترامب"، المجموعة التابعة للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، بالاحتيال والتهرب الضريبي.

وقال النائب العام في مانهاتن ألفين براغ الذي تولى القضية إن "منظمة ترامب أدينت بكل التهم الموجهة إليها".

وتابع براغ: "إنها قضية جشع وغش. ما من شركة في مانهاتن فوق القانون".

وتواجه الشركة التابعة لترامب غرامة بنحو 1,5 مليون دولار، وأدينت منظمة ترامب وشركة "ترامب بايرول كورب" باتّباع خطة احتيال وتهرّب ضريبي مدى 13 عاما عبر تزوير سجلاتها التجارية.

ووافق أعضاء هيئة المحلفين النيابة العامة موقفها بشأن إقدام منظمة ترامب التي يديرها حاليا اثنان من أبناء ترامب هما دونالد الابن وإيريك، على إخفاء أثر تعويضات سدّدتها لمسؤولين تنفيذيين كبار فيها بين العامين 2005 و2021.

وسبق أن أقر المدير المالي آلن ويسلبرغ بالذنب في 15 تهمة احتيال ضريبي موجّهة إليه، وأدلى بشهادة ضد شركته السابقة في إطار تسوية قضائية لتخفيض عقوبته.

وويسلبرغ (75 عاما) صديق قديم لعائلة ترامب، وهو أقر بأنه خطّط مع الشركة لتلقي منافع غير مصرح بها على غرار الإعفاء من تسديد إيجار شقة في مانهاتن واقتنائه وزوجته سيارات فارهة والتكفل بنفقات الدراسة لأحفاده.

وبموجب اتفاق التسوية القضائية وافق ويسلبرغ على تسديد غرامات وجزاءات بحوالي مليوني دولار ودخول السجن خمسة أشهر في مقابل الإدلاء بالشهادة في المحاكمة التي بدأت في أكتوبر الماضي.

ولم تتخلل القضية أي إشارة إلى ترامب بالاسم، علما بأن الرئيس السابق كان قد وصف التهم الموجهة لمنظمته بأنها "حملة اضطهاد".