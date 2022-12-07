غوتيريش: البشرية أصبحت سلاحاً للاندثار الشامل للطبيعة

حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عشية مؤتمر الأطراف حول التنوع البيولوجي (كوب15) في مونتريال من أن البشرية أصبحت سلاحاً للاندثار الشامل للطبيعة.

وأضاف: "مع شهيتنا غير المحدودة للنمو الخارج عن السيطرة وغير العادل أصبحت البشرية سلاحاً للاندثار الكامل"، معتبرا أن "المؤتمر يشكل فرصة لوقف هذا المجون المدمر".

وأتى كلامه بعد رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الذي توقف عن إلقاء خطابه بعد تدخل نحو عشرة من ممثلي الشعوب الأصلية. وقد رفع هؤلاء لافتة كتب عليها "إبادة السكان الأصليين = إبادة البيئة الطبيعية".

والتحديات المطروحة أمام "كوب15" كبيرة جدا. فثمة مليون نوع مهدد بالانقراض وثلث الأراضي يعاني من تدهور فيما الأراضي الخصبة تضمحل. كذلك يسرّع التلوث والتغير المناخي من تدهور وضع المحيطات.

وتجتمع حوالى 200 دولة من السابع من ديسمبر إلى التاسع عشر منه في محاولة للتوصل إلى ميثاق يمتد على عشر سنوات من أجل الطبيعة وتجنب موجة انقراض جماعي سادسة، إلا أن نتيجة المفاوضات التي تتمحور حول حوالى عشرين هدفا بغية حفظ الأنظمة البيئية بحلول 2030، غير مضمونة.