نائب تركي إلى "العناية المركزية" بعد شجار برلماني بالأيدي

تم نقل نائب بالبرلمان التركي إلى المستشفى، اليوم، إثر إصابته في شجار مع نواب الحكومة داخل البرلمان في أنقرة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.

وذكرت وكالة أنباء ديميرورين الخاصة أنه تم نقل النائب حسين أورس من حزب "الخير" المعارض بعدما لكمه نائب من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأسقطه أرضا.

وقال التقرير إنه تم نقل أورس إلى وحدة الرعاية المركزة حيث تردد أنه أصيب باضطراب في ضربات القلب.

وأظهرت صور نشرتها وكالة ديميرورين نقل النائب أورس في سيارة إسعاف.

واشتبكت المجموعتان لفظياً وهو ما تحول لاحقاً إلى تلاحم بالأيدي. وأظهرت صور على وسائل إعلام محلية سقوط العديد من النواب على الأرض.

ولم يتضح بعد سبب النزاع الذي وقع أثناء عقد البرلمان جلسة للتخطيط للميزانية.