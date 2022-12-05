ميقاتي يدعو إلى التعجيل بانتخاب رئيس للبنان

أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي، اليوم، المضي في تحمل المسؤولية مهما بلغت الصعوبات، موجها الدعوة إلى تعجيل عملية انتخاب رئيس الجمهورية.

وقال ميقاتي، في مستهل جلسة لمجلس الوزراء عقدت اليوم، "الجلسة التي نعقدها اليوم استثنائية بكل معنى الكلمة، والأكثر استثناء فيها هو الملف الطبي الذي كان شرارة عقدها، وهو المتعلق بحقوق مرضى السرطان وغسيل الكلى".

وأضاف "لولا هذا الملف لما دعونا الى هذه الجلسة، لكن إذا كان البعض يتستر وراء الدستور والعيش المشترك فنقول له أنهما لا يتحققان بموت الناس، وبكل الأحوال لن يحصل ذلك عن يدنا".

وأكد ميقاتي عدم مجاراة الداعين إلى عدم عقد هذه الجلسة حتى لا يكون مشاركاً في جريمة قتل بالامتناع، مشيرا إلى أن "هذا أمر لن يحصل".

وقال "اليوم وصلنا إلى نقطة لم نعد قادرين فيها على الانفاق على مرضى السرطان وغسيل الكلى".

وأكد ميقاتي أنه لن يساهم " في ارتكاب جريمة قتل المرضى بالامتناع، وليتحمل من يريدون منعنا من تنفيذ واجباتنا والقيام بالمهام المطلوبة منا، مسؤولية جريمة القتل هذه".