نشر صورة لها كان يعلم بزيفها.. السيدة الأولى النيجيرية تسحب قضية تشهير ضد طالب

سحبت زوجة الرئيس النيجيري محمدو بوخاري قضية تشهير ضد طالب، اتهمته بالإساءة إليها على موقع التواصل الاجتماعي"تويتر"، بعد أن أدى اعتقاله إلى رد فعل غاضب في البلاد.

وكان أمينو أدامو محمدو، قد تم احضاره للمثول أمام عائشة بوخاري، في الفيلا الرئاسية، وتم اعتقاله لاحقا، قبل اتهامه في 21 نوفمبر الماضي، في العاصمة، أبوجا، طبقا لوثائق قضائية، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم السبت.



وتم اتهامه بنشر صورة توضيحية للسيدة الأولى، كان يعلم أنها زائفة وقادرة على الإضرار بسمعتها، طبقا للائحة الاتهام.

وقدمت السيدة الأولى طلبا لسحب القضية أمس الجمعة، بعد ثلاثة أيام من استدعاء محمدو رسميا للمحاكمة، طبقا للادعاء ومحاميي الدفاع.

جاء القرار في أعقاب دعوات من قبل منظمة العفو الدولية لإطلاق سراح الطالب (24 عاما) على الفور،ومن رابطة "الطلاب النيجيريون" لتنظيم احتجاجات بمختلف أنحاء البلاد في الخامس من ديسمبر الجاري.