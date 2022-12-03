السعودية تدين بأشد العبارات محاولة اغتيال السفير الباكستاني في كابول

دانت السعودية بأشد العبارات، اليوم السبت، محاولة اغتيال سفير باكستان في أفغانستان من خلال هجوم استهدف سفارتها في العاصمة كابول.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان لها "عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديد للهجوم المسلح على سفارة جمهورية باكستان الإسلامية في العاصمة الأفغانية كابول، والمحاولة الفاشلة لاغتيال القائم بأعمال السفارة الباكستانية".

وجددت الوزارة" التأكيد على موقف المملكة الثابت والداعي لنبذ العنف والإرهاب أينما كان"، معربة"عن تضامن المملكة التام ووقوفها إلى جانب باكستان وشعبها الشقيق في مواجهة الإرهاب".

وتعرض السفير الباكستاني لدى أفغانستان عبيد الرحمن نظاماني أمس الجمعة لهجوم وصفته الخارجية الباكستانية بأنه "محاولة اغتيال".

وندد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمحاولة الاغتيال التي استهدفت رئيس البعثة، وطالب شريف -في تغريدة على تويتر- بإجراء تحقيق فوري واتخاذ إجراءات بحق منفذي هذا العمل البشع.