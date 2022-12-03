الجيش الإسرائيلي يصيب فلسطينياً ويعتقل ناشطين في نابلس

قالت مصادر فلسطينية، أمس، إن قوات من الجيش الإسرائيلي أصابت فلسطينياً بجروح خطرة، واعتقلت ناشطين اثنين خلال عملية دهم في نابلس في شمال الضفة الغربية.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية في بيان، أن «طواقم الإسعاف نقلت إصابة بالرصاص الحي بالرأس والصدر، وضعها خطر إلى مستشفى رفيديا».

من جهته، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه تم اعتقال أسير سابق لقيامه بتنفيذ عمليات إطلاق نار في نابلس.