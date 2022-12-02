البنك الدولي: الفراغ السياسي في لبنان يؤخر حل الأزمة

رجّح البنك الدولي أن «يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق في لبنان، إلى زيادة تأخير التوصل لأي اتفاق بشأن حل الأزمة وإقرار الإصلاحات الضرورية، ما يعمّق محنة الشعب اللبناني».

ونبّه البنك الدولي في تقرير نشره الأسبوع الماضي، إلى أنّ «الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الذي شهده لبنان منذ عام 2018، والبالغ 37.3%، وهو يُعد من بين أسوأ معدلات الانكماش التي شهدها العالم، قد قضى على ما تحقق من نمو اقتصادي على مدار 15 عاماً، بل قوض قدرة الاقتصاد على التعافي».