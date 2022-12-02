جيش الكونغو: متمردون يقتلون 50 مدنياً في شرق البلاد

قالت القوات المسلحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم الخميس إن متمردي حركة "23 مارس" وحلفاءهم قتلوا 50 مدنيا في مذبحة وقعت هذا الأسبوع ببلدة كيشيشي شرق البلاد.

ويدور القتال بين جيش الكونغو وحركة 23 مارس التي يقودها أبناء عرقية التوتسي منذ شهور في شرق البلاد المضطرب.

وقال زعيم الحركة برتران بيسيموا، الذي تواصلت معه "رويترز"، إن الحركة سترد على الاتهامات في وقت لاحق في بيان.

وقالت الأمم المتحدة ومنظمة هيومن رايتس ووتش ودبلوماسية أميركية أيضا إن لديهم معلومات بشأن مذبحة وقعت يوم الثلاثاء في كيشيش بإقليم كيفو الشمالي، دون إعطاء أرقام.