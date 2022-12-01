نتنياهو يتوصل إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية اليميني للانضمام إلى ائتلاف

قال حزب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف توصل إلى اتفاق مع حزب الصهيونية الدينية، اليميني المتطرف، للانضمام إلى ائتلاف حكومي، ليقترب من تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات الشهر الماضي.

وأوضح ليكود أن حزب الصهيونية الدينية سيُمنح السيطرة على وزارة المالية بالتناوب، إلى جانب حقائب أخرى. غير أنه لم يقدم تفاصيل حول كيفية التناوب.