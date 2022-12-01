مسؤول روسي يدعو «الناتو» إلى حل نفسه

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، إن العالم المتحضر لا يحتاج إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، داعياً الحلف إلى حل نفسه.

وأضاف ميدفيديف على تطبيق «تليغرام»، إن الدول الأعضاء في الحلف تشكل حوالي 12% فقط من سكان العالم، مضيفاً: «الناتو يتعين أن يتوب أمام الإنسانية ويحل نفسه، الناتو نسي بسهولة ما فعله، في جميع أنحاء العالم، ويبدو أن المنظمة وقيادتها أيضاً نسوا سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين بسبب عملياته وإمدادات الأسلحة».

وعلق ميدفيديف على تصريح أخير لأمين عام «الناتو»، ينس ستولتنبرغ بشأن الحاجة إلى الحفاظ على سيادة أوكرانيا واستقلالها، قائلاً: «لم يشر إلى وحدة أراضيها (أوكرانيا)، كما لو كان يفترض أنه سيفوز».