أوكرانيا تدعو ألمانيا إلى تزويدها ببطاريات باتريوت

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الحكومة الألمانية إلى تزويد بلاده ببطاريات صواريخ الدفاع الجوي طراز باتريوت التي وعدت بها بولندا.

وعلى هامش اجتماع مع نظرائه من دول حلف شمال الأطلسي (ناتو)، قال كوليبا في العاصمة الرومانية بوخارست اليوم الأربعاء: "إذا كانت ألمانيا على استعداد لتوريد بطاريات باتريوت لبولندا، وإذا كانت بولندا لا تمانع في تسليم هذه البطاريات لأوكرانيا، فإنني أرى أن الحل بالنسبة للحكومة الألمانية واضح".

ووصف كوليبا بطاريات باتريوت بأنها "سلاح دفاعي محض" وقال إن أوكرانيا على استعداد لاستخدامها بأكثر الطرق أمانا وكفاءة.

وأضاف وزير الخارجية الأوكراني أنه سيعمل مع الحكومة الألمانية بشأن هذه المسألة، مشيرا إلى أن أوكرانيا تحتاج إلى هذا النظام من أجل حماية المجتمع المدني والبنية التحتية الحيوية.