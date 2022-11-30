تنظيم "داعش" الإرهابي يعلن مقتل زعيمه

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم الأربعاء، مقتل زعيمه أبي الحسن الهاشمي القرشي من دون أن يحدد مكان أو تاريخ مقتله، في تسجيل صوتي نسبه إلى المتحدث باسمه.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو عمر المهاجر في التسجيل الذي نشرته حسابات إرهابية إن القرشي "قتل". ولم تتضح بالضبط ظروف وفاته.

وأعلن تعيين أبي الحسين الحسيني القرشي ليكون رابع زعيم لتنظيم "داعش".

ومني تنظيم "داعش" الذي سيطر في العام 2014 على مناطق واسعة في سورية والعراق، بهزيمة أولى في العراق في العام 2017 ثم في سورية في العام 2019، وخسر كامل مناطق سيطرته. إلا أن عناصره المتوارين لا يزالون يشنون هجمات وإن محدودة في البلدين خصوصاً ضد القوى الأمنية. كما يتبنى التنظيم هجمات في دول أخرى.