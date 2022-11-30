بلينكن يصف الضربات الروسية على منشآت مدنية في أوكرانيا بـ"الهمجية"

وصف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، الضربات الروسية على البنى التحتية المدنية في أوكرانيا بأنها "همجية".

وقال بلينكن بعد اجتماع استمر يومين مع نظرائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بوخارست "خلال الأسابيع القليلة الماضية، قصفت روسيا أكثر من ثلث نظام الطاقة الأوكراني، ما أدى إلى إغراق الملايين في البرد والظلام"، معتبرا أن "هذه هي الأهداف الجديدة للرئيس (فلاديمير) بوتين هذا التعامل العنيف تجاه الشعب الأوكراني همجي".