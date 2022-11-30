مقتل 15 شخصاً عقب انفجار في مدرسة بشمال أفغانستان

ذكرت تقارير إعلامية، اليوم الأربعاء، أن 15 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم إثر وقوع انفجار في مدينة أيباك بشمال أفغانستان.

وقال شهود عيان لشبكة "طلوع نيوز" إن 27 شخصاً آخرين أصيبوا. وقال مسؤولون من طالبان إن الحادث وقع خلال صلاة الظهر في مدرسة دينية. ولم يكشف بعد عن سبب الانفجار.

مع ذلك، هناك تكهن بأن يكون سبب الانفجار هجوم. ويشار إلى أن هجمات مسلحي تنظيم "داعش" شائعة الحدوث منذ سيطرة طالبان على الحكم في أغسطس 2021.