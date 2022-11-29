"الناتو" يتوقع المزيد من الهجمات الروسية على أوكرانيا

قال أمين عام حلف شمال الاطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، إن التحالف يتوقع شن المزيد من الهجمات الصاروخية على أهداف مدنية في أوكرانيا، ردا على الانتكاسات العسكرية الروسية.

وقال ستولتنبرغ إن روسيا "تهاجم الآن أهدافا مدنية لأنها غير قادرة على كسب الأراضي، ولتتجنب قيام أوكرانيا بتحرير المزيد والمزيد من الأراضي".

وكرر أمين عام الحلف توقعه من أعضاء الناتو بأن يبذلوا المزيد من أجل أوكرانيا، فيما يتعلق بالدفاع الجوي، بالإضافة إلى مساعدة البلاد في إصلاح البنية التحتية للطاقة المتضررة.

وأضاف أن "هجمات روسيا ضد البنية التحتية المدنية الحيوية في أوكرانيا تشجع حلفاء الناتو على بذل المزيد لأن هناك حاجة إلى ضمان عدم فوز روسيا".