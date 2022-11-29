كييف: 77 سفينة تنتظر في «ممر الحبوب»

قال وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، إن 77 سفينة محملة بالحبوب تنتظر في طوابير التفتيش في تركيا حالياً.

وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية «يوكرينفوم»، أمس، أن كوبراكوف كتب في منشور على موقع «فيس بوك»: «تم تمديد مبادرة الحبوب لمدة 120 يوماً، لكن روسيا لاتزال تمتلك الأدوات للحد من قدراتها بشكل مصطنع».

وقال الوزير الأوكراني، إنه نظراً لموقف روسيا، قلت عمليات التفتيش اليومية بمقدار خمس مرات، عما كانت عليه من قبل، وتستغل موانئ منطقة أوديسا ما يصل إلى 50% من طاقتها.

وأضاف أنه نتيجة لذلك، من المتوقع ألا تتجاوز صادرات أوكرانيا ثلاثة ملايين طن من الحبوب في نوفمبر الجاري. في المقابل، وصلت الصادرات في أكتوبر الماضي إلى 3.4 ملايين طن، وتمكنت أوكرانيا من الناحية الفنية من تصدير ستة ملايين طن شهرياً.