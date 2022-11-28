زيلينسكي: روسيا لن توقف ضرباتها حتى نفاد صواريخها

حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مواطني بلاده من أسبوع جديد من البرد والظلام، متوقعا المزيد من الهجمات الروسية على البنية التحتية قائلا إن الهجمات لن تتوقف حتى نفاد الصواريخ من موسكو.

وتشن روسيا قصفا صاروخيا واسع النطاق على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا كل أسبوع تقريبا منذ أوائل أكتوبر الماضي، ويتسبب كل هجوم منها في أضرار أكبر من سابقيه ناشرا الدمار مع قدوم الشتاء.

وقال زيلينسكي إنه يتوقع هجمات جديدة هذا الأسبوع قد تكون بنفس قسوة هجمات الأسبوع الماضي، وهي الأقسى حتى الآن، وتركت الملايين بدون تدفئة أو مياه أو كهرباء.

وأضاف في كلمته المصورة اليومية: "للأسف لن يهدأوا مادام لديهم صواريخ".