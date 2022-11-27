الصومال.. هجوم إرهابي على فندق قريب من قصر الرئاسة في مقديشو

قال ضابط بالشرطة لرويترز اليوم الأحد إن مسلحين يشتبه بكونهم إرهابيين من حركة الشباب هاجموا فندقا يستخدمه مسؤولون حكوميون في العاصمة الصومالية مقديشو.

وأضاف الضابط محمد عبدي أن المهاجمين اقتحموا فندق فيلا روز، القريب من القصر الرئاسي، بالمتفجرات والبنادق. ولم يتضح بعد عدد المهاجمين.

وكتب وزير الدولة لشؤون البيئة آدم أو هيرسي على حسابه على تويتر أنه نجا من "تفجير إرهابي استهدف مقر إقامتي" في الفندق، الذي يقيم فيه العديد من المسؤولين الحكوميين.