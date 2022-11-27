السوداني يؤكد ضرورة تدعيم الاستقرار في المناطق الحدودية مع دول جوار العراق

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، أهمية معالجة الملفات الأمنية وتدعيم الاستقرار والأمن في المناطق الحدودية مع دول الجوار، وفق ما أقره المجلس الوزاري للأمن الوطني في جلسته الأخيرة.

جاء ذلك خلال استقبال السوداني ، اليوم، رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني ، وفق المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء.

وأضاف المكتب ، في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "اللقاء شهد البحث في مستجدات الأوضاع العامة، بمختلف جوانبها الأمنية والسياسية والخدمية على المستوى الوطني.

كما استعرض الجانبان عدداً من الملفات المهمة، وأطر العمل بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم، ضمن أهداف المنهاج الوزاري الساعية إلى الارتقاء بمستوى الخدمات في عموم أنحاء العراق.