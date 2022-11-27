شعبية رئيس الوزراء الياباني تتراجع بعد استقالة وزراء

تراجع الدعم الشعبي لرئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إلى مستوى منخفض جديد في استطلاع للرأي نُشر اليوم الأحد، إذ أدت سلسلة من الاستقالات في حكومته إلى تفاقم الغضب بشأن علاقات الحزب الحاكم بجماعة دينية مثيرة للجدل.

وانخفضت شعبية حكومة كيشيدا إلى 33.1 % من 37.6 % قبل شهر في استطلاع لوكالة كيودو نيوز، في أدنى مستوى في استطلاعات الوكالة منذ توليه منصبه في أكتوبر 2021.

وتهاوى الدعم لكيشيدا منذ أن كشف اغتيال رئيس الوزراء السابق شينزو آبي في يوليو عن علاقات وطيدة وطويلة الأمد بين سياسيين في الحزب الديمقراطي الحر الحاكم وكنيسة التوحيد، وهي جماعة يقول منتقدوها إنها طائفة.

وأدت الفضائح إلى إجبار ثلاثة وزراء على ترك مناصبهم منذ الشهر الماضي مما فاقم مشاكل الحكومة.

ووجد استطلاع كيودو أن 62.4 % من المشاركين يعارضون الطريقة التي تعامل بها كيشيدا مع استقالات وزير التنشيط الاقتصادي دايشيرو ياماجيوا ووزير العدل ياسوهيرو هاناشي ووزير الداخلية مينورو تيرادا.