ألمانيا تتعهد بمزيد من الدعم لتجنب «مجاعة عالمية»

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس بمزيد من الدعم الألماني لتجنب مجاعة عالمية، على خلفية الحرب الروسية في أوكرانيا، مؤكداً أنه لا يجب استخدام الجوع كسلاح مجدداً.

وقال شولتس في بيان عبر الفيديو، أمس، إن ألمانيا ستخصص 10 ملايين يورو أخرى لتوصيل الحبوب من أوكرانيا بالتنسيق مع برنامج الأغذية العالمي، مضيفاً أن سفينة تابعة للبرنامج برعاية ألمانيا في طريقها حالياً لتسليم الحبوب الأوكرانية إلى إثيوبيا.

وتأتي تصريحات شولتس بمناسبة مبادرة «حبوب من أوكرانيا». وقال شولتس مخاطباً الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي: «اليوم نحيي ذكرى المجاعة الكبرى»، والتي وقعت في عامي 1932 و1933.

وأضاف شولتس، وفقاً للبيان: «اليوم نتفق على أن الجوع يجب ألا يستخدم كسلاح أبداً مرة أخرى، ولهذا السبب لا يمكننا قبول ما نمر به الآن: أسوأ أزمة غذاء عالمية منذ سنوات مع عواقب وخيمة على ملايين الأفراد من أفغانستان إلى مدغشقر، ومن الساحل إلى القرن الأفريقي»، مضيفاً أن روسيا فاقمت هذا الوضع من خلال استهداف البنية التحتية الزراعية في أوكرانيا وحصار موانئ البحر الأسود لأشهر عدة.

وأشار إلى أن ألمانيا ترحب بالجهود الناجحة للأمم المتحدة لتوسيع ما يسمى بمبادرة حبوب البحر الأسود، مضيفاً أن العالم يراقب عن كثب ما إذا كانت روسيا تفي بالتزاماتها.

وأوضح أنه منذ أبريل الماضي قام الاتحاد الأوروبي بتسهيل صادرات الحبوب عن طريق البر والسكك الحديدية والنهر من خلال «مسارات التضامن»، مضيفاً أنه في قمة مجموعة السبع التي عقدت في ألمانيا قدمت دول المجموعة 4.5 مليارات دولار إضافية لدعم الأمن الغذائي العالمي وتجنب المجاعة.

المستشار الألماني أوضح أن العالم يشهد أسوأ أزمة غذاء منذ سنوات.