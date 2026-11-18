يحمل بعض الأطعمة والمشروبات على طاولة الإفطار مخاطر تهدد الصحة ولا ينتبه إليها كثيرون، فالإفراط في تناول الملح والدهون المشبعة والسكريات المضافة يرتبط بارتفاع ضغط الدم وزيادة احتمالات الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ويستعرض تقرير نشره موقع "Verywell Health" ثمانية أصناف ينصح خبراء التغذية بتجنبها على مائدة الإفطار للحد من مخاطر ارتفاع ضغط الدم:

1. اللحوم المصنّعة

تحتوي النقانق والبيكون وغيرها من اللحوم المصنّعة على كميات مرتفعة من الصوديوم والدهون المشبعة. ويؤدي الإفراط في الصوديوم إلى احتباس السوائل وزيادة حجم الدم، ما يرفع الضغط داخل الأوعية الدموية ويزيد العبء على القلب ويمكنك استبدالها بالتوفو أو الفطر المشوي، أو الدواجن والمأكولات البحرية غير المصنّعة.

2. الزبدة

رغم شيوع استخدام الزبدة على الخبز المحمص، فإن الزبدة غنية بالدهون المشبعة التي قد ترفع الكوليسترول الضار وتزيد مخاطر أمراض القلب وبدلاً من ذلك، يمكنك تناول الأفوكادو على خبز الحبوب الكاملة، للحصول على دهون غير مشبعة مفيدة للقلب.

3. البطاطس المقلية

تحتوي البطاطس على عناصر غذائية مفيدة، لكن تحضيرها مقلية مع كميات كبيرة من الملح يجعلها خياراً أقل ملاءمة لمن يسعون إلى ضبط ضغط الدم ويمكنك تحضير البطاطس في الفرن مع قليل من زيت الزيتون والأعشاب باستخدام كمية محدودة من الملح.

4. حبوب الإفطار المحلاة

قد تبدو حبوب الإفطار وجبة خفيفة، لكن بعض الأنواع تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف. ويرتبط الإفراط في السكر بزيادة الوزن ومقاومة الإنسولين، وهما عاملان قد يؤثران سلباً في ضغط الدم وصحة القلب ويمكنك استبدالها بالشوفان غير المحلى، وأضف إليه التوت الطازج والمكسرات بدلاً من السكر.

5. المعجنات

تجمع الدونات ولفائف القرفة وغيرها من المعجنات بين السكريات والدهون المشبعة والسعرات الحرارية المرتفعة، وقد يؤدي تناولها بانتظام إلى زيادة الوزن وتراجع صحة القلب ويُفضل استبدالها بخبز الحبوب الكاملة، ويمكن إضافة الأفوكادو أو زبدة المكسرات الطبيعية.

6. الزبادي المنكّه

يُعد الزبادي مصدراً جيداً للبروتين والبروبيوتيك، لكن الأنواع المنكّهة قد تحتوي على كميات كبيرة من السكر المضاف، ما يقلل من فوائدها الغذائية وبدلاً من ذلك، اختر الزبادي الطبيعي أو اليوناني غير المحلى، وأضف إليه الفواكه الطازجة والمكسرات وبذور الشيا.

7. عصير الفاكهة

يفتقر العصير إلى معظم الألياف الموجودة في الفاكهة الكاملة، ما يجعل تناول كميات كبيرة منه أسهل ويرفع سرعة امتصاص السكر والأفضل تناول الفاكهة كاملة، أو حضّر مشروباً منزلياً يمزج الفاكهة مع الزبادي الطبيعي والخضراوات الورقية دون إضافة السكر.

8. مشروبات القهوة المحلاة

قد تؤدي القهوة إلى ارتفاع مؤقت في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص بسبب الكافيين، لكن المشكلة الإضافية تكمن في المشروبات المحلاة التي تحتوي على شراب السكر والكريمة والدهون المشبعة. ويوصي الخبراء بتقليل المحليات تدريجياً، واختر القهوة السوداء أو أضف إليها الحليب قليل الدسم دون سكر.

وفي مقابل ذلك يعتمد الفطور الصحي للقلب على الجمع بين البروتين والألياف والدهون غير المشبعة، مع تقليل الملح والسكريات المضافة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال تناول الشوفان مع التوت وزبدة المكسرات، أو الزبادي اليوناني مع بذور الشيا واللوز، أو البيض مع الخضراوات وخبز الحبوب الكاملة.