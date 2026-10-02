قهوة الشيخ زايد.. حكاية تبدأ من الحبة وتنتهي بالدلة

نشر الحساب الرسمي لمكتب المؤسس - ديوان الرئاسة، على "إكس"، الوصفة الخاصة لقهوة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، كما كان يفضّلها.

تبدأ القهوة من اختيار البن وطريقة تحميصه، مروراً بالمكونات وطريقة الإعداد، وصولاً إلى تقديمها في المجلس. وهي وصفة أصيلة تعكس جانباً من ثقافة الضيافة الإماراتية المتجذّرة.

مكونات القهوة

- لتر واحد من الماء

- فنجانان من مسحوق القهوة

(من حبوب القهوة السيلانية أو البرازيلية، مغسولة ومجففة.)

- 2 إلى 3 حبات مسمار

- رشة من الزعفران

- مقدار غطاء زجاجة من ماء الورد

طريقة التحضير

1- الانتقاء

تُنتقى حبوب القهوة بعناية، مع التأكد من جودتها وتنقيتها من الشوائب.

2- الغسل والتجفيف

تُغسل الحبوب بالماء النظيف، ثم تُجفف جيدًا.

3- التحميص

تُحمّص باستخدام التاوة، وهي أداة التحميص التقليدية، حتى تصل إلى درجة اللون المطلوبة.

4- الطحن

تُطحن الحبوب المحمصة باستخدام المنحاز والرشاد حتى تصل إلى درجة النعومة المطلوبة.

5- الغليان

يُسكب الماء النظيف في الدلة ويُترك حتى يغلي.

6- إضافة القهوة

عند الغليان، يُضاف فنجانان من القهوة لكل لتر من الماء.

ومن ثم تُترك القهوة على الغليان لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.



النكهة

عندما تبدأ القهوة بالغليان يُضاف الزعفران وحبات المسمار حسب الرغبة، ثم تُغطى الدلة جزئيًا، مع مواصلة التسخين حتى تمتزج النكهات.

وفي الخطوة الأخيرة، يُضاف مقدار غطاء زجاجة واحد من ماء الورد إلى دلة التقديم.

ثم تصبح جاهزة للتقديم للحضور.