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كثيرون يبحثون عن وجبة خفيفة في المساء بدلاً من رقائق البطاطس والبسكويت والحلويات، وقد يكون الفشار هو خيارك المناسب، إذ لا تقتصر ميزته على سهولة تحضيره وانخفاض تكلفته، بل يحتوي أيضاً على الحبوب الكاملة والألياف، وهما عنصران يرتبط تناولهما بانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، خصوصاً سرطان القولون والمستقيم.

ورغم أن أي طعام لا يستطيع منع السرطان بمفرده، فإن إدراج الحبوب الكاملة والأطعمة الغنية بالألياف ضمن نظام غذائي متوازن قد يدعم الصحة على المدى الطويل، بحسب تقرير نشره موقع ”Eating Well“.

ويوضح الدكتور أمار ريواري أن أبرز ما يميز الفشار هو احتواؤه على الألياف والحبوب الكاملة، التي تساعد على دعم صحة الجهاز الهضمي وانتظام حركة الأمعاء، وتسهم في مرور الفضلات عبر القولون.

ويضيف أن بعض أنواع الألياف تتخمر بفعل بكتيريا الأمعاء، منتجة أحماضاً دهنية قصيرة السلسلة، من بينها ”البيوتيرات“، التي قد تؤثر في خلايا القولون بطرق تساعد على الحماية من تطور السرطان.

ويُصنف الفشار ضمن الحبوب الكاملة، لأنه يحتفظ بأجزائها الثلاثة: النخالة والجنين والسويداء. وتوفر هذه الأجزاء الألياف والفيتامينات والمعادن ومركّبات نباتية مفيدة.

وتشير الأبحاث إلى أن زيادة تناول الحبوب الكاملة قد ترتبط بانخفاض خطر بعض أنواع السرطان، ما يجعل الفشار خياراً يمكن إدراجه ضمن نظام غذائي صحي، وليس وسيلة مستقلة للوقاية من المرض.

إلى جانب قيمته الغذائية، يمنح الفشار شعوراً بالقرمشة والشبع، وقد يساعد محتواه من الألياف على الحد من الرغبة في تناول وجبات خفيفة أقل فائدة.

وتنصح أخصائية التغذية، كريستل زونيغا، بإضافة نكهات بسيطة، مثل خميرة التغذية للحصول على مذاق يشبه الجبن، أو الأعشاب المفضلة، مع إمكانية استخدام القليل من زيت الزيتون.

وفي المقابل، يُفضّل الحد من الزبدة والملح والإضافات السكرية، حتى لا تتحول الوجبة الخفيفة إلى مصدر لكميات كبيرة من الدهون أو الصوديوم أو السكر المضاف.

ولا يناسب الفشار الجميع، خصوصاً الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً قليل الألياف بناءً على توصية طبية، مثل بعض المرضى الذين يعانون مشكلات هضمية أو خضعوا لجراحات معوية حديثة.

وقد يحتاج الأشخاص الذين يخضعون لعلاج السرطان إلى تجنبه مؤقتاً، بحسب طبيعة العلاج والأعراض الهضمية التي يعانونها. وينصح ريواري هؤلاء باتباع تعليمات فريق الرعاية الصحية قبل إدراجه في نظامهم الغذائي.

أما المصابون بارتجاع المريء، فقد يؤدي تناول الطعام قبيل النوم إلى تفاقم الأعراض. وقد يساعد الانتظار ساعتين إلى ثلاث ساعات بعد تناول الطعام قبل الاستلقاء، مع الانتباه إلى أن الإضافات الدسمة أو الحارة قد تزيد الانزعاج.

ويؤكد الخبراء أن اختيار وجبة خفيفة غنية بالألياف خطوة مفيدة، لكنه لا يغني عن اتباع نمط حياة صحي متكامل. ويشمل ذلك تناول أطعمة متنوعة، والحفاظ على النشاط البدني، وتجنب منتجات التبغ والتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية.

وبالتالي، يمكن أن يكون الفشار المنفوخ بالهواء بديلاً عملياً ومغذياً لبعض الوجبات الخفيفة، لكن فوائده المحتملة تظل مرتبطة بالنظام الغذائي العام، ولا تعني أنه يمنع الإصابة بالسرطان.