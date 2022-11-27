خطة أوروبية طارئة لتجنب تكرار أزمة «أوشن فايكنغ»

بعد أسبوعين على الأزمة الفرنسيّة الإيطاليّة بشأن السفينة الإنسانيّة «أوشن فايكنغ»، وافق وزراء الداخليّة الأوروبّيون خلال اجتماع لهم في بروكسل، على خطّة عمل، سعياً منهم إلى عدم تكرار الأزمة.

وجاء الاجتماع الذي عُقد بطلب باريس، في أعقاب الأزمة الأخيرة مع روما حول السفينة الإنسانيّة «أوشن فايكينغ» و234 مهاجراً كانوا على متنها. ورست السفينة في نهاية المطاف في فرنسا في 11 نوفمبر بشكل استثنائي بعدما رفضت الحكومة الإيطاليّة استقبالها.

ولدى وصوله إلى الاجتماع، كرّر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين التأكيد على أن «فرنسا لن تستقبل طالبي اللجوء الذين يصلون إلى إيطاليا ما دامت روما لا تحترم قانون البحار».

وتقترح الخطّة 20 إجراءً الهدف منها خصوصاً تعزيز التعاون مع دول ساحلية لمنع عمليّات المغادرة من أراضيها، وكذلك تكثيف عمليّات ترحيل المهاجرين غير الشرعيّين، وتحسين التنسيق بين الدول والمنظّمات غير الحكوميّة المعنيّة بإنقاذ المهاجرين.