استقالة رئيسة تايوان من رئاسة الحزب الحاكم بعد نتائج انتخابات هزيلة

استقالت رئيسة تايوان تساي إينغ وين من رئاسة الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم للبلاد اليوم السبت، قائلة إنها تتحمل مسئولية النتائج الهزيلة للحزب في الانتخابات المحلية.

وقالت تساي للصحافيين إن "نتائج الانتخابات لم تأت كما توقعنا ... أتحمل كل المسؤولية واستقيل فورا من رئاسة حزب دي بي بي".

وأدلى الناخبون السبت بأصواتهم لاختيار رؤساء بلديات وقضاة ومسؤولين آخرين في 22 مدينة ومقاطعة، بموازاة استفتاء حول اقتراح خفض سن الاقتراع من 20 إلى 18 عاما والذي رُفض.

وخسر الحزب التقدمي الديموقراطي بزعامة تساي، أربع بلديات من ست شملتها الانتخابات منها العاصمة تايبيه.