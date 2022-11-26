استعادة الكهرباء في خيرسون الأوكرانية

قال أحد كبار معاوني الرئيس الأوكراني اليوم السبت إن الكهرباء عادت إلى العمل في مدينة خيرسون جنوب أوكرانيا بعد تحريرها في وقت سابق هذا الشهر من قبضة روسيا.

وكتب كيريل تيموشينكو، نائب مدير مكتب الرئيس الأوكراني، عبر تطبيق المراسلات تيلغرام "سنمد أولا البنية التحتية الحرجة للمدينة بالكهرباء ثم سنمد المستهلكين في المنازل على الفور".

وعاشت المدينة بلا كهرباء ولا تدفئة مركزية ولا مياه جارية عندما استعادتها القوات الأوكرانية يوم 11 نوفمبر.

واستولت القوات الروسية على خيرسون بعد وقت وجيز من الحرب في 24 فبراير ، وكانت العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استطاعت موسكو الاستيلاء عليها.