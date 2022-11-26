بلومبرغ: أسعار النفط الروسي المتداول أقل من سقف السعر المقترح من الاتحاد الأوروبي

في الوقت الذي يبحث فيه دبلوماسيو الاتحاد الأوروبي وضع حد أقصى لسعر النفط الروسي، أصبح من شبه المؤكد أن المستوى الذي يناقشونه سيكون أعلى من المستوى المتداول حاليا، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم الجمعة.

يشار إلى أن دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي يدرسون هذا الأسبوع

وضع سقف لسعر شراء النفط الخام الروسي بين 65 و70 دولارا للبرميل في إطار العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا بسبب حربها على أوكرانيا منذ فبراير الماضي.

ومن المتوقع أنه عند التوافق عليه، سيتم اعتماد سقف السعر من قبل دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى جميعها في عملية تقودها الولايات المتحدة.

ووفقا لبيانات موقع أرجوس ميديا، فإن أي سعر سيتم الاتفاق عليه سيكون أعلى بكثير من سعر خام الأورال الروسي المتداول حالياً.

وانخفض مؤشر خام الأورال الروسي إلى نحو 52 دولارا للبرميل أمس الخميس عند اثنتين من محطات التصدير الغربية الرئيسية في البلاد، حسبما أفاد الموقع.

وقالت بلومبرغ إنه لن يسمح لأي مشتر يدفع أكثر من الحد الأقصى

المتفق عليه باستخدام ناقلات النفط الأوروبية - وخاصة اليونانية - أو التمتع بالتأمين الصناعي القياسي ضد المخاطر مثل حوادث تسرب النفط.