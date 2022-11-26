الحالة المطرية على جدة استمرت 8 ساعات وسجلت أعلى كمية أمطار

أكد المتحدث الرسمي بالمركز الوطني للأرصاد بالسعودية، حسين القحطاني، أن الحالة المطرية التي تأثرت بها محافظة جدة أول من أمس، شديدة الغزارة، حيث استمرت نحو ثماني ساعات، من الثامنة صباحاً حتى الخامسة مساءً، وبلغت ذروتها من الثامنة صباحاً حتى الثانية مساءً، مبيناً أنها أعلى كمية أمطار، وفقاً لمحطات الرصد التابعة للمركز، بلغت 179.7 ملمتراً على جنوب المحافظة.

وأوضح القحطاني، حسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن هذه الحالة الماطرة تعد هي الأعلى في تاريخ جدة منذ عام 2009، والتي بلغت حينها 111 ملمتراً، كما سجلت في 2011، 90 ملمتراً.

من جهته، أوضح عبدالله المسند، أستاذ المناخ السابق بجامعة القصيم، أن كميات الأمطار التي هطلت على جدة خلال ست ساعات تساوي كميات الأمطار التي تستقبلها الرياض خلال موسم كامل.

وقال المسند في تغريدة على صفحته الرسمية في «تويتر»: «الكميات الغزيرة الهاطلة على جدة صباح الخميس، خاصةً جنوبها، بلغت 169ملم، من الثامنة صباحاً حتى الثانية مساءً وفقاً للأرصاد، وهذا يعني أن ما تستقبله الرياض من أمطار في موسم كامل هطل في جدة في غضون ست ساعات فقط».