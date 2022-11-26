عشرات الآلاف يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات الآلاف، أمس، صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم الإجراءات العسكرية المشددة التي فرضتها السلطات الإسرائيلية على أبواب المسجد، ومداخل البلدة القديمة في القدس. وقدرت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس أن نحو 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في رحاب المسجد الأقصى، من القدس، وداخل أراضي عام 1948، والضفة الغربية. وقد انتشرت القوات الإسرائيلية في شوارع المدينة ومحيط المسجد الأقصى، وتمركزت عند بواباته، وأوقفت المصلين ودققت في بطاقاتهم الشخصية، ومنعت العشرات من دخوله لأداء الصلاة في رحابه.