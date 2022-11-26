حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا ترتفع إلى 310 قتلى

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا الرئيسة في إندونيسيا إلى 310 قتلى، على ما أعلنت هيئة تخفيض مخاطر الكوارث أمس.

وقال مدير الهيئة سوهاريانتو، إن 24 شخصاً لايزالون في عداد المفقودين، بعد الزلزال الذي تسبب في انزلاقات تربة وانهيار أبنية في سيانجور في جاوا الغربية.

وأوضح خلال مؤتمر صحافي «لقد حددت هوية هؤلاء الأشخاص الـ24». وقال هنري الفياندي، مدير أجهزة الإغاثة الوطنية، إن عمليات البحث ستتواصل حتى الإثنين، وأبعد من ذلك، في حال عدم العثور على كل الجثث.

وأوضح لمحطة «كومباس» التلفزيونية، أن «المشكلات التي تواجهنا هي سماكة انزلاقات التربة التي تفاقمها الأمطار المتواصلة، والخشية من هزات ارتدادية».

وكثير من الضحايا أطفال، بعضهم كان في المدارس.

وعثر أمس على جثة طفلة في السابعة كان يبحث عنها عناصر فرق الإغاثة منذ أيام بين أنقاض منزل منهار في منطقة سيانجور القريبة من مركز الزلزال.

وأصيب أكثر من 2000 شخص بجروح جراء الزلزال، وتضرر نحو 56 ألف منزل، فيما اضطر أكثر من 62 ألف شخص إلى إخلاء منازلهم.