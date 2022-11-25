عانى من سخرية زملائه.. تفاصيل جديدة حول منفذ هجوم "وولمارت" الدامي

أطلق أندريه بينج، 31 عامًا، النار على اجتماع لفريق العمل في متجر "وولمارت" في تشيسابيك، في ولاية فيرجينيا، يوم الثلاثاء.

وووفقاً لموقع "إل بي سي"، ترك مشرف "وولمارت" الذي أطلق النار وقتل ستة من زملائه في فرجينيا وراءه ما أسماه "مذكرة الموت" على هاتفه والتي اعتذر عما كان على وشك القيام به، بينما كان يلوم الآخرين في نفس الوقت على السخرية منه.

وقالت الشرطة اليوم الجمعة أن منفذ الهجوم قال في "مذكرة الموت": "آسف للجميع، لكنني لم أخطط لهذا، وأعد أن الأمور قد سارت كما لو كان الشيطان يقودني".

وقالت الشرطة أيضا إن السلاح، وهو مسدس عيار 9 ملم، تم شراؤه بشكل قانوني في صباح يوم إطلاق النار وأن بينغ ليس لديه سجل إجرامي.

تم تنقيح المذكرة بشكل طفيف لحذف أسماء أشخاص معينين ذكرهم.

وقال بينج في مذكرته أنه "تعرض للمضايقات من قبل بلهاء ذوي ذكاء ضعيف ونقص في الحكمة".

وكتب: "كانت أمنيتي الوحيدة هي أن أبدأ من جديد وأن والديّ كانا سيوليان اهتمامًا أكبر للعجز الاجتماعي".

وتوفي بينج في مكان الحادث حيث أصيب بطلق ناري على ما يبدو.

قال زملاء العمل الذين نجوا من إطلاق النار إن بينج كان صعبًا ومعروفًا بالعداء مع الموظفين.

الطريقة التي كان يتصرف بها كأن ذاهبًا للصيد. الطريقة التي كان ينظر بها إلى وجوه الناس، كان ينتقي الناس.

قال أحد الناجين إن بينغ بدا وكأنه يستهدف الناس ويطلق النار على بعض الضحايا بعد أن أصيبوا بالفعل وبدا أنهم لقوا حتفهم.

وقالت جيسيكا ويلتشوسكي إن العمال تجمعوا في غرفة استراحة بالمتجر لبدء نوبتهم الليلية في وقت متأخر من يوم الثلاثاء عندما دخل بينج، قائد الفريق، وفتح النار بمسدس.

وبينما وصف شاهد آخر بينج بأنه يطلق النار بعنف، قالت ويلتشيفسكي إنها شاهدته يستهدف أشخاصًا معينين.

وأضافت: "ما أعرفه هو أنه تأكد من أن من يريد موته، قد مات". عاد وأطلق النار على جثث قتلى. للتأكد".

وأوضحت ويلتشوسكي إنها عملت في المتجر لمدة خمسة أيام فقط ولا تعرف من كان صديق بينج أو لديه مشاكل معه. قالت إن كونها موظفة جديدة ربما كان السبب في نجاتها.

وأضافت إنه بعد بدء إطلاق النار، سحبها زميل في العمل يجلس بجانبها من تحت الطاولة للاختباء.

وقالت إنه في مرحلة ما، طلب منها بينج الخروج من تحت الطاولة. لكن عندما رأى من تكون، قال لها: "جيسي، عودي إلى المنزل". قالت إنها نهضت ببطء ثم هربت من المتجر.

كما قال بعض الذين عملوا مع بينج ، 31 عامًا ، إنه يتمتع بسمعة طيبة لكونه مشرفًا عدوانيًا، إن لم يكن معاديًا، واعترف ذات مرة بأنه يعاني من "مشكلات الغضب".

لكنه أيضًا يمكن أن يجعل الناس يضحكون ويبدو أنه يتعامل مع الضغوط النمطية في العمل التي يتحملها كثير من الناس.

بشكل عام، بدا بينج طبيعيًا جدًا بالنسبة إلى جانيس شتراوسبرج، التي عرفته من العمل في "وول مارت" لمدة 13 عامًا قبل مغادرته في يونيو.

وقالت إن بينج يمكن أن يكون "غاضبًا" ولكنه قد يكون أيضًا "هادئًا". لقد جعل الناس يضحكون وأخبر شتراوسبرج أنه يحب الرقص. وعندما دعته إلى الكنيسة، رفض لكنه ذكر أن والدته كانت واعظة.

وتعتقد شتراوسبرج أن غضب بينج كان بسبب الضغوط التي تصاحب أي وظيفة. كما أخبرها ذات مرة أنه يعاني من "مشاكل غضب".

وتعرفت الشرطة على الضحايا وهم برايان بندلتون (38 عاما). كيلي بايل ، 52 ؛ لورينزو جامبل، 43 سنة؛ وراندي بليفينز، 70 عامًا، وجميعهم من تشيسابيك؛ وتينيكا جونسون، 22 عامًا، من بورتسموث المجاورة.

وقالت الشرطة إن من بين القتلى أيضا صبي يبلغ من العمر 16 عاما تم حجب اسمه بسبب عمره.

وأكد متحدث باسم وول مارت في رسالة بريد إلكتروني أن جميع الضحايا عملوا لصالح الشركة.

كما أصيب ستة أشخاص في إطلاق النار، الذي وقع بعد الساعة العاشرة مساءً بقليل، حيث كان المتسوقون يخزنون البضائع قبل عطلة عيد الشكر.

قالت الشرطة إنها تعتقد أن حوالي 50 شخصًا كانوا في المتجر في ذلك الوقت.