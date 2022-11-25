موسكو أصدرت 80 ألف جواز سفر منذ «ضمّها» 4 مناطق أوكرانية

أعلنت روسيا، أمس، أنها أصدرت جوازات سفر إلى أكثر من 80 ألف شخص، في أربع مناطق في أوكرانيا، تؤكّد موسكو أنها ضمّتها إلى أراضيها.

وقالت وزارة الداخلية الروسية، وفق ما نقلت وكالات الأنباء المحلية، «منذّ ضمّ المناطق الأربع إلى روسيا الاتحادية، وعملاً بالقانون، حصل أكثر من 80 ألف شخص على جواز بصفتهم مواطنين في روسيا الاتحادية».

وندّد المجتمع الدولي بعمليات الضم هذه التي أقرّتها موسكو في مطلع أكتوبر، ولم يعترف بها. ومنذ الإعلان عن هذا الضمّ، انسحبت القوات الروسية من بعض هذه الأراضي، بما في ذلك من مدينة خيرسون عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه.

وحتى قبل بدء الحرب في 24 فبراير، كانت موسكو قد وزّعت مئات آلاف الجوازات الروسية في مناطق انفصالية في شرق أوكرانيا. وبعد بدء الحرب، سهّل الكرملين آلية حصول الأوكرانيين على الجنسية الروسية.