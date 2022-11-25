باكستان.. تعيّن عاصم منير قائداً للجيش خلفاً لباجوا

قام رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، بتعيين الجنرال عاصم منير، قائداً جديداً للجيش، ليخلف الجنرال الحالي قمر جاود باجوا، الذي سيتقاعد هذا الشهر، بعد فترة ست سنوات قضاها في المنصب.

وأعلنت وزيرة الإعلام مريم أورنجزيب، قرار تعيين منير عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وسيتولى منير المنصب عقب تقاعد باجوا يوم 29 نوفمبر الجاري.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف، للصحافيين، إنه جرى إرسال قرار التعيين للرئيس عارف علوي، للتصديق عليه. وأضاف أنه لا يتوقع أي تأجيل، وأن يتم التصديق في وقت لاحق.

وينتمي الرئيس لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية»، الذي أسسه وينتمي إليه عمران خان.

ويحظى تعيين قائد الجيش في باكستان باهتمام واسع، حيث إن المؤسسة العسكرية تتمتع بنفوذ كبير في سياسة البلاد، سيما الخارجية والدفاع.