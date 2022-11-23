إيران تغلق المدارس في طهران بسبب تلوث الهواء

أمرت السلطات الإيرانية بإغلاق المدارس في طهران الأربعاء بسبب ارتفاع مستويات تلوث الهواء، على ما أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا".

ونقلت "إسنا" عن نائب محافظ طهران عبد المالكي قوله إن "كل الفصول الدراسية في محافظة طهران، باستثناء مدن برديس وفيروزكوه ودماوند، ستقام افتراضيا الأربعاء".

اتخذت القرار اللجنة المسؤولة عن مراقبة التلوث في العاصمة. وقال المالكي "وفق التوقعات، من المحتمل أن تستمر الأحوال الجوية الحالية حتى الخميس".

أغلقت السلطات الإيرانية المدارس مرات عدة هذا العام في العاصمة وكذلك في محافظات أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم أغلقت الاثنين المدارس الابتدائية بسبب تلوث الهواء الذي يتسبب في حوالى 4500 وفاة كل عام في إيران، بحسب وزارة الصحة الإيرانية.