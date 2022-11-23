أردوغان: تركيا مصممة على حماية حدودها مع سورية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم الأربعاء، إن تركيا مصممة أكثر من أي وقت مضى على حماية حدودها مع سورية بوجه المقاتلين الأكراد.

وأضاف أردوغان في خطاب أمام برلمان بلاده: "عملياتنا بواسطة الطائرات والمدافع والمسيّرات ليست سوى البداية.. سنواصل العمليات الجوية بدون توقف وسندخل مناطق الإرهابيين في الوقت الذي يبدو لنا مناسبا".

ونفذت تركيا في إطار ما تسميه عملية "مخلب السيف" سلسلة من الضربات الجوية في شمال العراق وسورية، منذ الأحد الماضي، تلاها قصفاً مدفعياً متواصلاً ضد مواقع حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية اللذين تتهمهما أنقرة، رغم نفيهما، بأنهما وراء الهجوم الذي أسفر عن مقتل ستة أشخاص وإصابة 81 بجروح في 13 نوفمبر في إسطنبول.

وتهدد أنقرة بشن عملية برية في شمال سورية حيث تقول إنها استهدفت 471 موقعاً حتى الآن، ومساء الثلاثاء، ركز القصف المدفعي التركي بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان بشكل خاص على مدينة كوباني، وهي معقل لوحدات حماية الشعب التي قاتلت بشراسة في عام 2015 واستعادتها من تنظيم "داعش" الإرهابي بدعم غربي.