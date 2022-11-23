سقوط قتيل في هجومين بالقنابل في القدس

وقع انفجاران قرب محطات حافلات في القدس اليوم الأربعاء أسفرا عن مقتل شخص وإصابة 10 أشخاص على الأقل.

ووقع أحد الانفجارين بقرب محطة حافلات على أطراف المدينة حيث يتجمع الركاب عادة بانتظارها، ووقع الثاني في راموت شمالي المدينة. وأعلنت مستشفيات استقبال نحو 12 مصابا، بينهم اثنان حالتهما حرجة واثنان حالتهما خطيرة.

جاءت الهجمات في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل والفلسطينيين بعد أشهر من مداهمات اسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة وسلسلة من الهجمات ضد إسرائيليين أسفرت عن مقتل 19 شخصا.