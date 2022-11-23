ميقاتي يدعو النواب إلى التعاون لانتخاب رئيس جديد

دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي، أعضاء مجلس النواب، أمس، إلى التعاون لانتخاب رئيس جديد للبلاد «إيذاناً بمرحلة جديدة من التعافي والنهوض».

وقال ميقاتي في بيان، أمس، بمناسبة عيد الاستقلال الـ79 «يحلّ العيد هذا العام بغصة على واقع دستوري منقوص بسبب الشغور في موقع رئاسة الجمهورية، وعلى قلق مشروع على الحاضر والمستقبل بسبب أسوأ أزمة متعددة الوجوه يعيشها وطننا».

وتعهد ميقاتي بالمضي في العمل الوطني والدستوري المطلوب والعمل على إعادة العافية والاستقرار للوطن.