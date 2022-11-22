الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من "خطاب خطير" يصعد التهديدات النووية

حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الثلاثاء من "خطاب خطير" يغذي التهديدات باللجوء للأسلحة النووية في العالم، خلال منتدى دولي حول "تحالف الحضارات" في المغرب.

وأسف غوتيريش إزاء "انقسامات متزايدة تهدد السلام والأمن العالميين، تسبب مواجهات جديدة، وتجعل حل نزاعات قديمة أكثر صعوبة"، وذلك في مؤتمر صحافي على هامش المنتدى في مدينة فاس.

وأضاف محذرا من "خطاب خطير يصعد التوترات النووية"، في وقت تتهم عواصم غربية روسيا بأنها تهدد باستخدام أسلحتها النووية، لثنيها عن دعم كييف في الحرب المستمرة في أوكرانيا منذ فبراير.

وتابع: "في هذه الأثناء نقترب بشكل خطير من هاوية كارثة مناخية بينما تتفشى خطابات الكراهية والتضليل ومعاداة السامية والتمييز ضد المسلمين واضطهاد المسيحيين ومناهضة الأجانب والتمييز العنصري".

ودعا غوتيريش إلى "العمل في هذا العالم المضطرب على أن نهدئ التوترات، ونشجع الاندماج والوئام الاجتماعي، وبناء مجتمعات أكثر وحدة وصمودا".