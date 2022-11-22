تركيا تطالب واشنطن بوقف دعمها لـ"وحدات حماية الشعب الكردية"

طالبت تركيا، اليوم الثلاثاء، حلفاءها وعلى رأسهم الولايات المتحدة بأن يوقفوا كل دعم لوحدات حماية الشعب، وهي الفصيل الكردي الرئيسي في سورية، وتعتبرها أنقرة "إرهابية" فيما تدعمها واشنطن في محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار: "نؤكد لجميع محاورينا، والولايات المتحدة على وجه الخصوص، أن وحدات حماية الشعب تعادل حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا وحلفاؤها الغربيون إرهابياً، ونطالبهم بقوة بأن يوقفوا كل دعم للإرهابيين".

وكانت الولايات المتحدة دعت في وقت سابق الثلاثاء إلى "خفض التصعيد" في سورية، ردا على تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التي ألمح فيها إلى تنفيذ عملية برية بعد سلسلة غارات جوية على مواقع كردية في سورية والعراق.