ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال إندونيسيا إلى 268 قتيلاً

أعلنت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب البلاد وبلغت قوته 5.6 درجة على مقياس ريختر إلى 268 قتيلا، في حين مازال هناك 151 شخصا في عداد المفقودين.

وتفقد الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو المنطقة التي يقوم فيها رجال الإنقاذ بإزالة الركام الناجم عن الانهيارات الأرضية التي أعقبت الزلزال الذي وقع أمس الاثنين في منطقة سيانجور، كما قدم أعمق تعازيه لضحايا هذه الكارثة.

وذكرت وكالة إدارة الكوارث أن أكثر من ألف شخص أصيبوا في الزلزال، الذي تسبب في نزوح 58 ألف شخص.