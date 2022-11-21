5 قتلى في إطلاق نار على محتجين غربي إيران

قال نشطاء إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت النار على محتجين في بلدة كردية بغرب البلاد، اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل خمسة على الأقل خلال احتجاج مناهض للحكومة اندلع خلال جنازة شخصين قتلا في اليوم السابق.

وأظهرت مقاطع مسجلة مصورة متداولة على الإنترنت عشرات المتظاهرين يحتمون في الأزقة بينما يتردد صدى إطلاق النار الكثيف في الشوارع، كما أظهرت أفرادا يرقدون على الأرض بلا حراك وملطخون بالدماء في الشوارع، بينما أظهر بعضها الآخر السكان وهم يتجمعون في مستشفى محلي للتبرع بالدم.

وانتشرت الاحتجاجات في إيران منذ مقتل مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في 16 سبتمبر الماضي، وهي كردية توفيت بعد احتجازها لدى الشرطة في العاصمة طهران، وانتشرت الاحتجاجات، التي تركزت في البداية في المنطقة الكردية غربي إيران، حيث كانت مهسا تعيش، في جميع أنحاء إيران.

وقالت منظمة هينغاو الكردية لحقوق الإنسان إن قوات الأمن الإيرانية أطلقت نيرانا كثيفة على المتظاهرين في بلدة جافانرود حيث نظمت جنازة لاثنين من المحتجين قتلا في اليوم السابق. ونقلت عن شهود قولهم إن القوات الإيرانية استخدمت رشاشات ثقيلة.