الاتحاد الأوروبي يطرح خطة لمواجهة الهجرة عبر البحر المتوسط

طرحت المفوضية الأوروبية اليوم الاثنين خطة عمل من 20 نقطة تهدف إلى مواجهة الهجرة المتصاعدة في البحر المتوسط وذلك قبل اجتماع طارئ لوزراء الداخلية.

ووصل أكثر من 90 ألف مهاجر ولاجئ إلى الاتحاد الأوروبي هذا العام عن طريق وسط البحر المتوسط عبورا من شمال أفريقيا إلى إيطاليا أو مالطا، بزيادة نسبتها 50 في المئة على عام 2021. وسيعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي محادثاتهم يوم الجمعة المقبل.

وقالت إيلفا يوهانسون مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية في مؤتمر صحافي إن من بين ما تركز عليه الخطة تعزيز التعاون مع الدول الأخرى بما في ذلك اتخاذ إجراءات لمنع انطلاق المهاجرين من شمال أفريقيا.