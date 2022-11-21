ناطق أممي يدعو إلى التحقيق في إطلاق نار على جنود روس بأوكرانيا

أدى ظهور مقاطع فيديو يبدو أنها لإطلاق النار على جنود روس استسلموا إلى دعوات لتحقيقات دولية، وقال ناطق باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنيف لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الإثنين، إنه على دراية بالتقارير.

وأضاف: "يجب التحقيق بشكل فوري وكامل وفعال في المزاعم التي تفيد بتنفيذ عمليات إعدام بإجراءات موجزة لأشخاص عاجزون عن القتال، واستخدم في وصف هذا مصطلح فرنسي في القانون الدولي يعني عدم الضلوع في قتال نشط أو غير قادرين على أداء مهام قتالية في الحرب.

وأظهرت المقاطع المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي العديد من الجنود الروس - تحت حراسة أوكرانية - مستلقين على الأرض، مع سماع صوت أعيرة نارية. وأظهرت لقطة أخرى نحو 12 جثة.

وذكرت وسائل إعلام أن الصور التقطت في منتصف نوفمبر عندما استعاد الجيش الأوكراني قرية ماكيفكا في منطقة لوهانسك في شرق البلاد.

وبحسب الخبراء الذين استشارتهم صحيفة نيويورك تايمز، فإن مقاطع الفيديو حقيقية، رغم أن الكثير عن خلفية الصور مازال غير واضحا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو سوف تبحث بنفسها عن الجناة.

وتقول كييف إن مقتل الروس كان دفاعاً عن النفس حيث أن أحد الجنود فتح النار فجأة. ورد الأوكرانيون على إطلاق النار وبالتالي تصرفوا بشكل صحيح، بحسب المفوض الأوكراني لحقوق الإنسان.