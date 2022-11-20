إقلاع أول رحلة جوية مباشرة من مطار بن غوريون بتل أبيب إلى الدوحة

أقلعت قبل ظهر اليوم الأحد، أول رحلة جوية مباشرة من مطار بن غوريون الدولي في تل أبيب إلى الدوحة، بحسب ما أوردته هيئة البث الإسرائيلي.

وأقلعت الطائرة وعلى متنها 170 مسافرا إسرائيليا، في أول رحلة تاريخية مباشرة إلى العاصمة القطرية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية ليئور حيات إن "التاريخ صُنع" مع "أول رحلة مباشرة بين تل أبيب والدوحة".

ومن المقرر تسيير خمس رحلات أخرى إلى قطر خلال الأيام المقبلة، لنقل آلاف الإسرائيليين لحضور بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 التي من المقرر أن تنطلق مساء اليوم، ومشاهدة مباريات المونديال.

وكان قد توجه بضعة آلاف من الإسرائيليين إلى الدوحة عبر رحلات غير مباشرة.