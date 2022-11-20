مقتل 4 جنود في هجوم لـ «داعش» بالعراق

أعلن مسؤول عسكري مقتل أربعة جنود عراقيين، صباح أمس، في هجوم مسلح لتنظيم «داعش» الإرهابي، استهدف ثكنة للجيش في شمال مدينة كركوك.

وأوضح المسؤول أن الهجوم وقع في نحو الساعة الخامسة صباحاً، واستُهدفت ثكنة للجيش العراقي شمال شرق مدينة كركوك على أطراف مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق المتمتع بالحكم الذاتي.

وقالت مصادر أمنية إن عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي استولوا على أسلحة الجنود ومعدات الاتصال، وغادروا المكان.

وقال محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، لوكالة أسوشيتدبرس، إن الهجوم «جاء نتيجة إهمال وعدم اهتمام من قبل قوات الأمن».

وأضاف أن موقع الهجوم منطقة تتوزع فيها السلطة بين الجيش العراقي وقوات البشمركة الكردية، لذلك لا يوجد تنسيق، واستغل تنظيم «داعش» الإرهابي ذلك.