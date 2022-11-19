شاهد.. رئيس الوزراء البريطاني الجديد في زيارة غير معلنة لكييف
وصل رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك إلى كييف في أول زيارة له منذ توليه منصبه، وفق ما أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي السبت.
وكتب زيلينسكي على تلغرام "منذ الأيام الأولى للحرب، كانت أوكرانيا والمملكة المتحدة الحليفين الأقوى"، مرفقا المنشور بمقطع فيديو للقائه مع سوناك.
وأضاف "خلال اجتماع اليوم، ناقشنا أهم القضايا لكل من بلدينا والأمن العالمي".
🚨 رئيس الوزرء البريطاني ريشي سوناك يصل إلى كييف في زيارة غير معلنة pic.twitter.com/rO9tIuq1tK— رؤى للدراسات (أخبار الحروب) (@Roaastudies) November 19, 2022
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news