ظاهرة السرقة في المحال التجارية تتزايد في بريطانيا.. لهذه الأسباب

في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة نتيجة الأزمات المالية التي يشهدها العالم، والتي ترجع لارتفاع معدل التضخم، الناجم بدوره عن عوامل اجتماعية واقتصادية وسياسية، تشهد المملكة المتحدة تزايدا يثير القلق في ظاهرة السرقة في المحال التجارية.

وتقول الكاتبة كاتي لينسيل في تقرير نشرته وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت إن هذا التزايد يحدث رغم ما تتخذه المحال من تدابير مشددة من بينها موانع السرقة، والملصقات الأمنية الصفراء اللامعة المثبتة على المنتجات على الأرفف،والتغليف الذي يجعل من الصعب إخفاء ما يتم سرقته.

وتقول لينسيل إن حوادث السرقة في المتاجر بالمملكة المتحدة زادت بنسبة 18% خلال 12 شهرا حتى شهر يونيو الماضي حيث أدى أعلى معدل تضخم في أكثر من أربعة عقود إلى ارتفاع أسعار السلع ما بين الخبز و المعكرونة، مما يزيد من صعوبة مقدرة المستهلكين على شراء احتياجاتهم الأساسية.

وترى لينسيل أنه مع زيادة معدل التضخم في المستقبل، من المرجح أن يزداد انتشار السرقة، وأصبح أصحاب المحال التجارية أكثر يقظة لحالات السرقة. فالمحال التي اعتادت إلصاق موانع للسرقة على السلع الغالية الثمن ، اتجهوا أيضا لحماية المنتجات العادية- مثل الزبد، والجبن، والمنظفات، وشرائح البروتين، والتي يبلغ ثمن بعضها جنيهان إسترليني فقط( 2.37 دولار).

وقال إوين تونج كبير مسؤولي الشؤون المالية والاستراتيجية بسلسلة متاجر التجزئة البريطانية ماركس أند سبنسر في حديث هاتفي" هذه هي قضية هذا العام وهي واضحة تماما . فعندما بدأت فترة التضخم ، شهدنا زيادة في سرقة المنتجات ، مثل غيرنا من المتاجر. وقد تم اللجوء للمزيد من التدابير من جانب جميع المتاجر تقريبا، سواء كان ذلك متمثلا في زيادة الحراسة أو وضع العلامات".

وتضيف لينسيل إن متاجر تيسكو وسينسبري كانت من ضمن أكثر من 100 متجر طالبوا الشرطة البريطانية في أغسطس الماضي بالتركيز على جرائم السرقة في المتاجر، في ظل زيادة تأثير ارتفاع تكاليف المعيشة على المتسوقين.

وقال جون آلان رئيس مجلس إدارة متاجر تيسكو لراديو تايمز إن تيسكو كثفت الإجراءات الأمنية مطلع هذا العام بما في ذلك تعيين أفراد حراسة داخل المتاجر.

وأضاف آلون " إنني لا أتعاطف مع الأشخاص الذين يسرقون، لكن يمكن أن أتفهم لجوء الأشخاص اليائسين لإجراءات يائسة".